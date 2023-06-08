Минэкологии заключило соглашение на строительство объектов обработки ТКО с «Русэкогрупп-Уфа

Министерство природопользования и экологии Башкирии подписало концессионное соглашение с ООО «Русэкогрупп-Уфа» (входит в группу «ВИС») на создание и эксплуатацию объектов обработки и захоронения ТКО возле Уфы, сообщает пресс-служба минэкологии.

Проект мощностью 400 тыс. т/год предполагает создание в 2025 году полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса, участков твердого топлива и биокомпостирования.

Новый полигон заменит существующий в селе Черкассы. Сейчас проектировщики концессионера приискивают земельный участок, подходящий под параметры будущего объекта. Объект планируют ввести в эксплуатацию с 1 января 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», общая стоимость проекта составит 5,9 млрд руб., до 95% из которых — заемные средства. Основную часть инвестиций предоставит Российский экологический оператор в виде собственных облигаций.

Торги приостанавливались арбитражным судом Башкирии по жалобе АО «Спецавтохозяйство по уборке города», которое позже отказалось от заявленных требований, и торги были возобновлены. Также жалобу в УФАС подавало уфимское ООО «Эльбрус», однако позже ее отозвало.

Ранее правительство Башкирии заключило два концессионных соглашения по строительству комплексов обращения с ТКО в Краснокамском и Дюртюлинском районах с другими дочерними компаниями группы «ВИС» — ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский». Общая стоимость проектов — 4,37 млрд руб., из которых 3,9 млрд руб. предоставит Российский экологический оператор в виде собственных облигаций.

Майя Иванова

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