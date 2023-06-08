В колонию строгого режима пытались перебросить телефоны с помощью пневматической пушки

На территорию исправительной колонии №1 ГУФСИН по Пермскому краю пытались перебросить мобильные телефоны с помощью пневматической пушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУФСИН Фото: пресс-служба ГУФСИН

Благодаря взаимодействию сотрудников оперативного отдела, дежурной смены и караула исправительной колонии №1 пресечена попытка перебросить на территорию учреждения пакет с мобильными телефонами. Запрещенные предметы злоумышленник пытался переправить в колонию с помощью пневматической пушки, собранной из металлической трубы и кислородного баллона. В учреждение была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД по Соликамскому городскому округу, которая доставила нарушителя порядка в отдел полиции для составления административного протокола.

Исправительная колония №1 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Соликамске. Учреждение имеет строгий режим содержания, включает в себя транзитно-пересыльный пункт и колонию-поселение. Лимит наполнения колонии — 1,8 тыс. осужденных.