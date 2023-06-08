Курултай Башкирии рассмотрит законопроект о дополнительном контроле за производителями сидра и пива

В Башкирии на рассмотрение депутатов вынесли законопроект, ужесточающий контроль за производством слабого алкоголя: сидра, пива, пивных напитков, медовухи и пуаре. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Планируется внести изменения в региональный закон о регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ в первом чтении рассмотрят на последнем заседании весенней сессии.

В обосновании к законопроекту отмечается, что он разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Принятие документа позволит создать систему эффективного государственного регулирования и устранить возможность введения в оборот нелегальной продукции. В результате риски возникновения угроз жизни и здоровью граждан уменьшатся, а налоговые доходы бюджетов существенно увеличатся.

В апреле в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции были приняты изменения, предусматривающие обязательную регистрацию производителей слабоалкогольных напитков в реестре Росалкогольрегулирования. При включении компании или предпринимателя в этот перечень должна проводиться плановая выездная проверка предприятия.

5 июня стало известно о многочисленных случаях отравлений алкоголем в ряде регионов ПФО. По последним данным, 31 человек умер, несколько десятков пострадали. Смертельно опасный «Мистер сидр» выпускало ООО «Анди» в Самарской области. По данным МВД, в пробах напитка обнаружили примеси метанола и этилбутирата.

Наталья Балыкова

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