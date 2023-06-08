Мэрия Перми планирует передать краевым властям участки дорог для строительства развязки на пересечении улицы Крисанова и шоссе Космонавтов

Глава Перми Алексей Демкин внес в Пермскую думу проект решения о безвозмездной передаче более 11,2 га участков дорог по шоссе Космонавтов, улицам Столбовой, Овчинникова и Пушкина из муниципальной в краевую собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно проекту решения, региональным властям перейдут участки дорог по шоссе Космонавтов от железнодорожных путей вдоль здания «Пермской ярмарки» до ул. Столбовой в районе металлорынка. Кроме того, предлагается передать в региональную собственность участки дорог по ул. Пушкина от ул. Подгорной до ул. Борчанинова.

Напомним, что в Перми в рамках реконструкции ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина построят двухуровневую развязку на пересечении ул. Крисанова и шоссе Космонавтов с мостовым переходом через реку Данилиху. Реконструкция ул. Крисанова, начавшаяся в 2021 году, должна завершиться в 2027 году. Общая сметная стоимость проекта составляет 7,9 млрд руб. Проект является капиталоемким. На месте будущей трассы предполагается изъятие свыше 60 объектов недвижимости.