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Мэрия Перми планирует передать краевым властям участки дорог для строительства развязки на пересечении улицы Крисанова и шоссе Космонавтов

Глава Перми Алексей Демкин внес в Пермскую думу проект решения о безвозмездной передаче более 11,2 га участков дорог по шоссе Космонавтов, улицам Столбовой, Овчинникова и Пушкина из муниципальной в краевую собственность.

Согласно проекту решения, региональным властям перейдут участки дорог по шоссе Космонавтов от железнодорожных путей вдоль здания «Пермской ярмарки» до ул. Столбовой в районе металлорынка. Кроме того, предлагается передать в региональную собственность участки дорог по ул. Пушкина от ул. Подгорной до ул. Борчанинова.

Напомним, что в Перми в рамках реконструкции ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина построят двухуровневую развязку на пересечении ул. Крисанова и шоссе Космонавтов с мостовым переходом через реку Данилиху. Реконструкция ул. Крисанова, начавшаяся в 2021 году, должна завершиться в 2027 году. Общая сметная стоимость проекта составляет 7,9 млрд руб. Проект является капиталоемким. На месте будущей трассы предполагается изъятие свыше 60 объектов недвижимости.

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