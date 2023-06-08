Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором

Законодательное собрание Красноярского края избрало экс-губернатора Александра Усса членом Совета федерации. Его кандидатура была выдвинута региональным отделением «Единой России» и группой из 11 депутатов пяти парламентских партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Усс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение принято большинством голосов, говорится в сообщении заксобрания в Telegram. Как пишет местное издание «Проспект мира», решение поддержали 39 депутатов, четыре выступили против, один бюллетень признан недействительным. Известно, что против выступали депутаты Ирина Иванова из партии «Зеленых» и Александр Глисков из ЛДПР.

ЛДПР пыталась выдвинуть альтернативного кандидата — своего депутата Сергея Натарова, который находится в СИЗО по делу о присвоении, пишет Ngs24.ru. Его кандидатура не прошла, так как не были представлены все необходимые документы. Другие альтернативные кандидаты не выдвигались. Господин Усс, комментируя предложение ЛДПР, пожелал господину Натарову успешного разрешения «проблем».

Александр Усс ушел в отставку с поста губернатора Красноярского края в апреле. После встречи с президентом Владимиром Путиным он говорил, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края». 25 мая региональный избирком передал ему вакантный мандат депутата заксобрания, он был в партсписке «Единой России».

О том, кто сменил господина Усса на посту главы региона,— в материале «Ъ» «Красноярскому — край».

Леонид Уварчев