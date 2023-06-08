Суд огласил приговор вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву и главе минстроя Рамзилю Кучарбаеву

Судья Ленинского райсуда Уфы Артур Гималетдинов вынес приговор вице-премьеру республики — министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе минстроя региона Рамзилю Кучарбаеву, замначальнику ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурату Бикимбетову и экс-замглавы Кумертау Юрию Курову. Они обвинялись в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

Рамзилю Кучарбаеву и Борису Беляеву назначено по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Рамиль Сафин и Юрий Куров приговорены к пяти годам лишения свободы, а Шадмурат Бикимбетов — к трем годам и четырем месяцам. Им также запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти на протяжении двух с половиной лет.

Гособвинение запрашивало Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и восемь лет и десять месяцев, соответственно.

По версии обвинения, очистные сооружения стоимостью 95 млн руб. были построены с нарушениями и не могли эксплуатироваться, а обвиняемые якобы об этом знали. Тем не менее фигуранты, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений. «Получив разрешение на ввод, руководство ГКУ «УКС РБ» отчиталось об успешном завершении строительства и исполнении государственных контрактов, а также в полном объеме оплатило работы подрядчика»,— отметили в пресс-службе управления СКР по Башкирии. В ведомстве добавили, что «в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба, на их движимое и недвижимое имущество наложен арест».

Вину никто из осужденных не признал. Они были взяты под стражу в зале суда.

Адвокаты Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева намерены обжаловать приговор.

Венера Хисамова

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