Гладков сообщил о срабатывании ПВО над Белгородом по двум воздушным целям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом по двум воздушным целям сработала система противовоздушной обороны. Об этом он написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы»,— написал губернатор.

Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины с начала специальной военной операции. Приграничные районы области массово покидают жители из-за непрекращающихся обстрелов.

За 7 июня по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области выпущено 460 единиц различных боеприпасов. Власти зафиксировали 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников. Обошлось без пострадавших, но в городе Шебекино пострадали жилые массивы.

Эрдни Кагалтынов