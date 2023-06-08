НАФИ: 48% работающих россиян четыре дня в неделю ощущают недосып

Работодатели в России переплачивают около 3,5 трлн руб. в год из-за неэффективности невыспавшихся сотрудников. Недосып четыре раза в неделю ощущают 48% россиян, следует из результатов исследования Аналитического центра НАФИ, передает РБК.

Уточняется, что в опросе НАФИ принимали участие 1,6 тыс. работающих по найму россиян. Его провели в мае текущего года. «Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. ...Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России»,— заявили изданию в НАФИ. Исследователи отметили, что месячная сумма переплаты почти на 100 млрд руб. выше, чем в 2019 году.

Как сообщает РБК, НАФИ в своем исследовании соотнес число всех работающих россиян (около 72 млн), процент невыспавшихся и средний уровень зарплат в регионах РФ. По результатам опроса, около 30% респондентов заявили, что их эффективность в работе падает на 51-57% из-за недосыпа.

По данным исследования, большего всего от недосыпа страдают граждане в возрасте от 35 до 44 лет. На недосып чаще жалуются женщины — 58%. Среди причин, которые мешают высыпаться, респонденты называли — вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

Эрдни Кагалтынов