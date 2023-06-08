Россиянин находится в коме в результате нападения в Таиланде

Гражданин России получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо в результате нападения в городе Пхукет в Таиланде, сообщает местное издание The Phuket News со ссылкой на официальные лица. По информации издания Thaiger, пострадавший сейчас находится в коме.

По информации газеты, 44-летний мужчина подвергся нападению в 11:45 по местному времени (07:45 мск), когда находился в своем припаркованном автомобиле. По данным местной полиции, на машине были обнаружены четыре пулевых отверстия. Пострадавший в момент прибытия правоохранительных органов находился в сознании и был весь в крови, передает издание.

Как сообщает The Phuket News со ссылкой на кадры с камеры видеонаблюдения, в россиянина стрелял мотоциклист, остановившийся недалеко от автомобиля. Он подошел к машине, выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. Полиция обнаружила пистолет, куртку, обувь, очки и перчатки, предположительно, принадлежавшие нападавшему, недалеко от места перестрелки. Правоохранительные органы продолжают поиски преступника, передает газета.

Эрдни Кагалтынов