Как расширялось онлайн-голосование в России

Впервые онлайн-голосование в России было применено в 2019 году на выборах в Мосгордуму в трех одномандатных округах. Москва имеет собственную платформу ДЭГ, остальные регионы голосуют через федеральную платформу, оператором которой является «Ростелеком». В начале каждого года субъекты, желающие провести у себя онлайн-голосование, подают заявки в ЦИК, который отбирает наиболее готовые к этому регионы, оценивая в первую очередь уровень покрытия интернетом и количество пользователей портала «Госуслуги».

Федеральную платформу впервые протестировали в 2020 году в Курской и Ярославской областях, где проводились довыборы в Госдуму по одномандатным округам. В 2021 году через федеральную платформу ДЭГ голосовали уже шесть регионов: к Ярославской и Курской областям присоединились Нижегородская, Мурманская и Ростовская области, а также Севастополь. Все они расположены в одном часовом поясе, но при этом ДЭГ впервые задействовали на двух уровнях выборов: федеральном и региональном (в Мурманской, Нижегородской и Курской областях избирались депутаты заксобраний).

В 2022 году ДЭГ применили уже семь регионов в трех часовых поясах: помимо Курской и Ярославской областей его опробовали Калининградская, Новгородская, Псковская, Калужская и Томская области. В этом же году появилась возможность применять ДЭГ только на муниципальных кампаниях: в Псковской области избирали глав районов и более 500 муниципальных депутатов, а всего там состоялось 28 кампаний. В Калининградской, Новгородской, Ярославской и Томской областях через ДЭГ впервые выбирали губернаторов.

В 2023 году в ЦИК, по данным на середину марта, поступили заявки из 25 регионов: если все они будут утверждены, то ДЭГ пройдет уже в семи часовых поясах. 20 из 25 заявителей относятся к «новичкам»: это Карелия, Крым, Хакасия и Чувашия, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Оренбургская, Омская, Самарская, Ульяновская области, а также Ненецкий автономный округ, Пермский и Забайкальский края. Правда, правительство Хакасии во главе с коммунистом Валентином Коноваловым выступило против применения ДЭГ на выборах главы республики, сославшись на «отсутствие качественного интернета на отдаленных территориях». Утверждать окончательный список регионов для ДЭГ ЦИК будет в июне.

Елена Рожкова