Единственный день голосования

Президиум Верховного совета (парламента) Хакасии с подачи КПРФ предложил провести сентябрьские выборы главы республики и депутатов нового созыва в течение одного дня. Соответствующая рекомендация в адрес избирательной комиссии региона будет обсуждаться на ближайшей сессии, однако против нее уже активно выступают единороссы. По их мнению, парламент не должен вмешиваться в работу избиркома, а возврат к однодневному голосованию создаст неудобства для избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сессии 7 июня Верховный совет примет решение о назначении выборов главы региона и депутатов восьмого созыва. Одновременно парламент обсудит проект постановления с рекомендацией избирательной комиссии Хакасии ограничить голосование одним днем — 10 сентября. Соответствующая инициатива была внесена в повестку по итогам заседания президиума, состоявшегося 31 мая.

Автором документа выступил руководитель фракции КПРФ Григорий Назаренко. В сопроводительной записке он объяснил, что режим повышенной готовности, который был введен из-за пандемии коронавируса и изначально являлся поводом для многодневного голосования, в Хакасии отменен с 14 мая 2023 года. Возврат к «однодневке» позволит сэкономить бюджетные средства, столь необходимые «в период проведения специальной военной операции и восстановления освобожденных территорий», уменьшить нагрузку на участников избирательного процесса, поднять доверие граждан к результатам выборов, а также обеспечить соблюдение «дня тишины», добавил коммунист.

Напомним, в 2020 году в федеральном законе было закреплено положение о том, что голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. В 2020–2021 годах все выборы по решению Центризбиркома были трехдневными. Когда же зараза отступила, ЦИК отдал этот вопрос на усмотрение комиссий субъекта, и уже в сентябре 2022 года некоторые регионы, в частности, Бурятия и Свердловская область, вернулись к «однодневке».

Инициативу коммунистов поддержали в «Справедливой России — За правду». «Поправка (о многодневном голосовании.— “Ъ”) принималась для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер безопасности. В настоящий момент пандемия не угрожает, все ограничительные меры сняты, нужно голосовать в один день»,— заявил “Ъ” руководитель фракции эсеров Андрей Филягин.

А вот единороссы выступают резко против возврата к «однодневке». Как объяснили “Ъ” в республиканской ячейке партии, если парламент примет проект КПРФ, он вмешается тем самым в полномочия избиркома и пренебрежет интересами избирателей: «Люди уезжают на выходные на дачи, занимаются детьми, семьей, тем более что во второе воскресенье сентября зачастую еще хорошая погода. Есть и предприятия, и организации непрерывного цикла. Голосование за один день создает неудобства для избирателей и снижает явку на участки. Тем самым снижается легитимность результатов».

Спрогнозировать итоги обсуждения инициативы КПРФ на сессии 7 июня сложно, поскольку ЕР не контролирует парламентского большинства, хоть и располагает крупнейшей фракцией — 20 депутатов из 50. Во фракцию КПРФ входит 11 человек, ЛДПР — 5, СРЗП — 3, «Коммунистов России» — 2. Остальные депутаты являются внефракционными. Отметим, что пять лет назад на выборах главы Хакасии победил коммунист Валентин Коновалов, а КПРФ обошла «Единую Россию» (ЕР) при голосовании по спискам — 31% против 25,5%. В этом году господин Коновалов рассчитывает продлить свои полномочия, однако помешать ему в этом может депутат Госдумы, секретарь местной ячейки единороссов Сергей Сокол, который уже начал активную избирательную кампанию. В ответ коммунист старается не допустить применения на выборах электоральных новшеств, которые, как считается, могут сыграть на руку партии власти. Например, в марте правительство республики выступило против дистанционного электронного голосования, сославшись на «отсутствие качественного интернета на отдаленных территориях».

По словам политолога Ростислава Туровского, коммунисты традиционно опасаются и трехдневного, и электронного голосования, полагая, что это осложнит им наблюдение за выборами. «Случай Хакасии особенный, поскольку там коммунист находится у власти. Но похоже, что он мало на что влияет в регионе, и заботы КПРФ там оказываются такими же, как и везде»,— сказал он “Ъ”.

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах