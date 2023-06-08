У хищения не нашлось адреса

Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы вернул для дополнительного расследования дело бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой, ее заместителя Ольги Покидышевой и их предполагаемых сообщников. Фигурантам инкриминируется хищение 450 млн руб., выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020», однако райсуд посчитал, что обвинение не конкретизировано, в частности, в нем нет указания на место совершения преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Материалы дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудниц Минпромторга, а также экс-президента федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексея Власенко и предпринимателей Артема Вашурова и Эльмиры Зубковой поступили в Пресненский суд в конце мае этого года. Однако к разбирательству по существу он так и не приступил. Во время недавно прошедшего предварительного заседания райсуд пришел к выводу, что материалы расследования необходимо отправить в Генпрокуратуру для проведения дополнительного расследования. Этот факт “Ъ” подтвердили в суде.

Обосновывая свое решение, суд, по данным “Ъ”, подчеркнул, что следствие не выполнило обязательные требования ст. 73 УПК РФ («Обстоятельства, подлежащие доказыванию»). В частности, суд обратил внимание, что предъявленное фигурантам обвинение носит неконкретный характер. Например, по данным “Ъ”, в материалах расследования отсутствует место совершения преступления. Таким образом, сделал вывод суд, следствие нарушило право обвиняемых на защиту. А самостоятельно суд не имеет возможности исправить эту ошибку, «изменив существо предъявленного обвинения», а соответственно, и вынести законный приговор или иное решение по существу дела.

Этим расследованием сотрудники ГСУ СКР занимались три года. За это время один из обвиняемых — бизнесмен Владимир Зубков, которого следствие считает одним из организаторов преступления, умер. Его уголовное преследование не прекращено, а показания господина Зубкова лежат в основе доказательной базы. Еще один обвиняемый — предприниматель Владимир Новаковский — заключил досудебное соглашение, после чего его дело было выделено в отдельное производство.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование этого дела началось после проверки Счетной палатой исполнения госпрограммы «Фарма-2020», направленной на развитие отечественной фарминдустрии. Выводами аудита заинтересовались сначала сотрудники ФСБ, а в октябре 2020 года СКР возбудил дело. Были задержаны Эльмира Зубкова, которая возглавляла компании «Цареброфарм», «Ист Стар Фарм» и «Конженикс», и гендиректор фирмы «Фармдискавери» Артем Вашуров. Затем задержали мужа госпожи Зубковой Владимира Зубкова, бизнесмена Владимира Новаковского, бывшего спортивного функционера Алексея Власенко и чиновниц Ольгу Колотилову и Ольгу Покидышеву. Всех их СКР считает причастными к хищению 450 млн руб., выделенных на реализацию госпрограммы.

Фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 59 УК РФ). По версии СКР, в 2013 году господин Власенко решил заработать на федеральной программе «Фарма-2020», в рамках которой финансировалось приобретение за рубежом перспективных, но «сырых» разработок медпрепаратов. Предполагалось, что необходимые клинические испытания будут проведены уже в России, после чего препараты поступят в производство. По материалам дела, господин Власенко обратился к знакомому предпринимателю Владимиру Зубкову, который контролировал группу компаний «Фармдискавери», и сообщил ему, что, используя свои связи в Минпромторге, он сможет добиться выигрыша компанией бизнесмена конкурса на право участия в трансферах по приобретению лекарств. Тот заинтересовался предложением, и Алексей Власенко, по данным следствия, связался с руководителем профильного департамента Минпромторга Ольгой Колотиловой и предложил ей за вознаграждение и подарки обеспечить победу в тендерах компаниям, входившим в группу «Фармдискавери» — ООО «Цареброфарм», ООО «Ист Стар Фарм» и ООО «Конженикс». Ольга Колотилова и ее заместитель Ольга Покидышева, говорится в деле, допустили эти фирмы к конкурсам, пролоббировали их интересы, и компании получили из бюджета 450 млн руб. Однако, по версии следствия, ни один из заключенных с ними контрактов не был исполнен, а деньги были похищены.

Кроме господина Зубкова и господина Новаковского, никто из фигурантов дела вину не признал. При этом следствию не удалось обнаружить у экс-чиновниц каких-либо ценных подарков или крупных сумм.

Адвокат госпожи Подкидышевой Василий Павлов назвал решение Пресненского суда «законным и обоснованным». «Следствием были допущены многочисленные нарушения требований УПК, на которые защита неоднократно обращала внимание, заявляя соответствующие ходатайства, в которых обосновывалась необходимость возвращения дела для дополнительного расследования»,— заявил адвокат.

Владислав Трифонов