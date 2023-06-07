Футболисту «Фиорентины» рассекли голову стаканом в финале Лиги конференции

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Кристиано Бираги получил рассечение головы из-за брошенного с трибуны стакана во время финального матча Лиги конференции с лондонским «Вест Хэмом».

Инцидент произошел на 34-й минуте встречи, которая проходит в Праге. Стакан с пивом бросили с трибуны, на которой находятся болельщики «Вест Хэма», когда Бираги подавал угловой.

Капитан «Фиорентины» получил рассечение, ему оказали медицинскую помощь и он продолжил матч. По состоянию на 23:05 мск команды ушли на перерыв, счет по итогам первого тайма — 0:0.

Эрдни Кагалтынов