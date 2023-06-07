«Аскона» проводит внутреннюю проверку из-за утечки данных клиентов

Группа компаний «Аскона» начала внутреннюю проверку из-за утечки данных клиентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На сегодняшний день мы проводим внутреннюю проверку данного инцидента. Мы понимаем важность персональных данных и предпринимаем все усилия по их защите»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Накануне Telegram-канал Data1eaks сообщил об утечке данных около 2 млн клиентов «Асконы». В утекшей базе содержались данные клиентов с июля 2018 года по 20 апреля 2023 года.

Олеся Павленко