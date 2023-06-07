Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Аскона» проводит внутреннюю проверку из-за утечки данных клиентов

Группа компаний «Аскона» начала внутреннюю проверку из-за утечки данных клиентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На сегодняшний день мы проводим внутреннюю проверку данного инцидента. Мы понимаем важность персональных данных и предпринимаем все усилия по их защите»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Накануне Telegram-канал Data1eaks сообщил об утечке данных около 2 млн клиентов «Асконы». В утекшей базе содержались данные клиентов с июля 2018 года по 20 апреля 2023 года.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...