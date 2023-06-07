Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве арестовали иностранца с фамилией Матюхин по подозрению в шпионаже

Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО иностранца по имени А. Ю. Матюхин по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Об этом говорится в карточке на сайте суда. Другие подробности дела неизвестны, официально о задержании мужчины не сообщалось.

Иностранцев могут арестовать по статье о шпионаже в случае, если они подозреваются в похищении, сборе и хранении сведений, составляющих гостайну, а также данных, собранных по заданию разведки других стран для использования против безопасности России, ее вооруженных сил и власти. По этой статье предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

23 мая вступил в силу приговор гражданину Украины Андрею Петкевичу из Днепропетровска, осужденному по статье о шпионаже. По данным ФСБ, украинец искал работников оборонных предприятий с доступом к секретным сведениям. Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...