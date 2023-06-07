В Москве арестовали иностранца с фамилией Матюхин по подозрению в шпионаже

Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО иностранца по имени А. Ю. Матюхин по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Об этом говорится в карточке на сайте суда. Другие подробности дела неизвестны, официально о задержании мужчины не сообщалось.

Иностранцев могут арестовать по статье о шпионаже в случае, если они подозреваются в похищении, сборе и хранении сведений, составляющих гостайну, а также данных, собранных по заданию разведки других стран для использования против безопасности России, ее вооруженных сил и власти. По этой статье предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

23 мая вступил в силу приговор гражданину Украины Андрею Петкевичу из Днепропетровска, осужденному по статье о шпионаже. По данным ФСБ, украинец искал работников оборонных предприятий с доступом к секретным сведениям. Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Анастасия Ларина