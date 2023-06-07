Volkswagen не вывез иск в Женеву

Юристы Volkswagen попросили арбитражный суд Нижегородской области оставить без рассмотрения иск ГАЗа на 28 млрд руб. убытков от прекращения поставок двигателей в рамках котрактной сборки. Решение об уходе немецкого автоконцерна было принято с началом боевых действий на Украине из-за санкций США и Евросоюза. Юристы Volkswagen настаивают, что санкции не затрагивают истца ООО «Автомобильный завод ГАЗ» с долей 0,1% в попавшей под западные рестрикции GAZ Group. Поэтому спор подлежит рассмотрению в арбитраже Международной торговой палаты в Женеве. Однако ГАЗ доказал, что ответчик противоречит сам себе, и слушания продолжатся в России. Во время споров Volkswagen продал российские активы группе «Авилон», и ГАЗу, очевидно, придется требовать компенсации лишь у немецких компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прекращение сборки иномарок ГАЗ выставил миллиардные требования

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ За прекращение сборки иномарок ГАЗ выставил миллиардные требования

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел ходатайство концерна Volkswagen, просившего оставить без рассмотрения заявление ГАЗа о взыскании 28,4 млрд руб. убытков от расторжения соглашения на поставку автозаводу дизельных двигателей и запчастей. Представитель VW Ирина Лихачева сослалась на прописанную в соглашении оговорку о том, что стороны, одна из которых под санкциями, вправе договориться о разрешении спора в арбитраже Международной торговой палаты в Женеве. Ответчик полагает, что истец (иск был подан от ООО «Автомобильный завод ГАЗ») не подпадает под западные санкции как юрлицо с долей 0,1% в GAZ Group, которое в 2018 году Минфин США включил в SDN-список.

Пока Минфин США разрешал выдачу генеральной лицензии на сотрудничество, VW работал с группой ГАЗ по контрактной сборке иномарок в Нижнем Новгороде, но запрет последовал с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

В апреле «Фольксваген Груп Рус» уведомил партнера о сворачивании сборки автомобилей и окончательно прекратил поставки и обслуживание дизельных двигателей, перебои с которыми, по заявлению ГАЗа, начались еще в 2021 году.

Госпожа Лихачева подчеркнула, что, по мнению Верховного суда РФ, подсанкционными являются только те юрлица, в отношении которых непосредственно введены ограничения, либо подконтрольные им компании. «Во-вторых, такие санкции должны быть введены непосредственно в государстве, к которому отсылает арбитражная оговорка между сторонами. В нашем случае подлежит разрешению спор в стране Евросоюза, а в санкции ЕС, согласно заявлению истца, включено только одно лицо группы ГАЗ — ООО “Коммерческие автомобили”. Эта компания является дочерней всего на 1% по отношению к ООО “Автомобильный завод ГАЗ”»,— пояснила представитель ответчика, подчеркнув, что итстец не находится под санкциями Евросоюза.

«Никакие ссылки на санкции, которые введены США, неприменимы, поскольку непонятно, как в таком случае санкции, введенные на другом континенте, могут влиять на исполнимость решений арбитражной оговорки между сторонами. Согласно общей практике, обычно европейские страны просто копируют санкционный лист США. Если здесь Европейский союз этого не сделал, то он благосклонно и положительно относится к группе ГАЗ»,— сообщила Ирина Лихачева.

Доводы ГАЗа о сложностях с оплатой сборов и арбитражных процедур, а также подозрения автозавода в предвзятости европейских арбитров она назвала домыслами.

Представитель ГАЗа Денис Голубев в ответ напомнил, что именно западные санкции стали причиной ухода VW из России.

«Это логический порок какой-то! У нас германский Volkswagen именно по этой причине отказался от контракта, а сейчас заявляет, что на самом деле санкции на автозавод не распространяются, и просит на этом основании оставить иск без рассмотрения»,— возмутился он. Истец добавил, что юридический адрес GAZ Group в SDN-листе идентичен адресу головной компании ПАО ГАЗ как единственного учредителя ООО «Автомобильный завод ГАЗ», на которое автоматически распространяются ограничения.

«Специфика европейских санкций такова, что под них попадают как сами юрлица, так и организации, прямо или косвенно с ними связанные»,— подытожил господин Голубев.

Заслушав обе стороны, судья Алена Главинская отказала Volkswagen в ходатайстве: дело будет рассмотрено по существу в арбитражном суде Нижегородской области.

Добавим, аналогичное ходатайство VW безуспешно заявлял в рамках параллельного закрытого спора по заявлению ГАЗа о взыскании 15,6 млрд руб. убытков и упущенной выгоды от досрочного разрыва соглашения о контрактной сборке моделей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Также в арбитражный суд поступил третий иск ГАЗа еще на 15,6 млрд руб., дата его рассмотрения пока не назначена. Поскольку российские активы ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе автозавод в Калуге, были проданы компании «Авилон», третьим лицом по иску о поставке двигателей российскую дочку привлекать не стали.

Очевидно, после продажи российских активов Volkswagen ГАЗу придется взыскивать убытки только с немецких компаний, чего опасался истец, отмечая сложности с работой в международных судах.

Роман Рыскаль