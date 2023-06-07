Худсоветская власть

Пермская общественная палата выступила с резонансным предложением — организовать художественные советы для согласования выставок, концертов и спектаклей в рамках госзадания. По словам одного из авторов этого предложения, экс-министра культуры Игоря Гладнева, сейчас патриотическая общественность не может влиять на формирование творческих проектов. И то, что сейчас создается в краевых учреждениях культуры по госзаданию, порой «обескураживает» патриотов. В региональном министерстве культуры пообещали подробно прокомментировать предложение позже. Представители театральной общественности относятся к идее возвращения худсоветов настороженно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Общественная палата Пермского края рекомендовала краевому министерству культуры рассмотреть возможность создания «художественных советов» при министерстве либо подведомственных ему учреждениях. Соответствующее предложение опубликовано в телеграм-канале палаты. Предполагается, что «худсовет» будет принимать экспертное решение о возможности реализации тех или иных художественных проектов (спектаклей, концертов, выставок), финансируемых в рамках государственного задания.

Региональная общественная палата предлагает также создать межведомственный координационный орган «по защите традиционных ценностей». В него предлагается включить представителей администрации губернатора Пермского края, региональных министерств культуры, образования и общественной безопасности, а также ГУ МВД и ФСБ.

По информации телеграм-канала интернет-журнала «Звезда», автор этих инициатив — экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев. Сам господин Гладнев рассказал «Ъ-Прикамье», что он один из авторов наряду с другими членами общественной палаты: настоятелем храма Святого великомученика Георгия Победоносца в Перми Игорем Ануфриевым (отец Игорь) и художественным руководителем академического хора «Млада» Ольгой Выгузовой. По словам экс-министра, предложения к министерству обусловлены указом президента РФ Владимира Путина «О внесении изменений в основы культурной политики», а также новой редакцией Стратегии национальной безопасности РФ.

«Задача — повысить ответственность государственных органов и деятелей культуры за конечный продукт, который они представляют обществу. На сегодняшний день сложилась практика, когда режиссер, художник самостоятельно планирует репертуар возглавляемого учреждения. При этом значительная часть гражданского общества (патриотические, общественные организации, родительские объединения, официальные религиозные конфессии) отстранена от влияния на этот процесс. Они не удовлетворены, а зачастую обескуражены творческими продуктами, на которые тратятся бюджетные деньги. В Пермском крае целый ряд творческих направлений не соответствует задачам, поставленным президентом и сформулированным в Стратегии национальной безопасности»,— поделился господин Гладнев.

Отметим, что Игорь Гладнев на посту регионального министра культуры (2013–2017 годы) запомнился консервативными взглядами и конфликтами с культурными деятелями из команды экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова. В частности — с художественным руководителем «Театра-Театра» Борисом Мильграмом.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края сообщили «Ъ-Прикамье», что ведомство готово обсуждать предложения общественной палаты. Более подробный комментарий пресс-служба пообещала предоставить позже.

Директор пермского Театра юного зрителя Артем Агеев затрудняется оценить инициативу, поясняя, что на данный момент не совсем понятно, что имеется в виду. «Будем ждать разъяснений. Все зависит от того, кто именно в эти советы будет входить»,— говорит господин Агеев. Вместе с тем он обращает внимание, что в культурных учреждениях города и сейчас существуют подобия худсоветов, которые определяют, какие проекты и в каком формате будут реализованы. «Пермские театры всегда бережно к этому относились»,— отмечает руководитель ТЮЗа.

Руководитель Коми-пермяцкого национального драматического театра Анатолий Четин подчеркнул, что «идея возвращения худсоветов последнее время поднимается и активно обсуждается в больших городах». «Однако большинство учреждений культуры относятся к этому негативно. Конечно, некий контроль, общественное обсуждение необходимы. Но есть риск перегнуть палку, как это часто бывает»,— добавил господин Четин.

Константин Кадочников, Екатерина Артемова