Германия денег на ветер не бросает

Амбициозная программа Германии по масштабному строительству ВИЭ испытывает проблемы. Инвесторы отказываются от строительства 5 ГВт наземных ветряных электростанций (ВЭС) из-за резкого роста цен на оборудование. Затормозились и проекты морских ВЭС на 6 ГВт. В результате Германия, закрывшая в этом году все свои АЭС, зимой будет вынуждена еще сильнее снижать потребление или увеличивать импорт дешевой электроэнергии с французских АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance / AFP, PATRICK PLEUL / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance / AFP, PATRICK PLEUL / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Министерство экономики Германии разрешит инвесторам в строительство наземных ветряных электростанций отказываться от контрактов из-за роста затрат, сообщает агентство Bloomberg. Проекты общей мощностью около 5 ГВт, на которые в последние два года были предоставлены субсидии, не были построены, заявили в министерстве. На фоне всплеска инфляции и роста цен на оборудование проекты становятся невыгодными.

Инвесторы, отказавшиеся от обязательств по строительству ВЭС, вероятно, снова смогут заключить контракты по более высоким ценам. В Министерстве экономики Германии пояснили, что резкое подорожание оборудования невозможно было предвидеть в момент заключения контрактов, а теперь цены выглядят более реалистичными. Это министерство возглавляет вице-премьер Роберт Хабек, представитель фракции «Зеленые», который активно поддерживает строительство новых возобновляемых источников в Германии и выступал главным сторонником досрочного закрытия немецких АЭС и отказа от российского газа.

Германия занимает первое место в ЕС по объему производства электроэнергии. В 2022 году электростанции страны произвели 509 млрд кВт•ч (на 1,9% меньше, чем в 2021 году). Доля выработки угольных ТЭС составила 33,3%, газовых ТЭС — 11,4%. Объем ВЭС в энергобалансе достиг 24,1%, а солнечной генерации — 10,6%.

Проблемы испытывают также проекты строительства 6 ГВт морских ВЭС в Германии и солнечных электростанций, указывает Bloomberg. «Неспособность девелоперов воплотить свои планы в жизнь дала основания для сомнений в реалистичности немецкой программы взрывного роста мощности ВИЭ»,— пишет агентство. К 2030 году власти Германии хотят увеличить долю выработки ВИЭ минимум до 80%. Для сравнения: в 2022 году доля производства всех ВИЭ, включая гидроэлектростанции, достигла 46% в энергобалансе Германии. Общая установленная мощность ВЭС в стране составляет примерно 60 ГВт, отмечает директор ИАЦ «Новая энергетика» Владимир Сидорович.

80 процентов должна достигнуть доля ВИЭ в энергобалансе Германии к 2030 году по планам властей

Объем недостроенных субсидируемых наземных ВЭС примерно соответствует мощности атомных энергоблоков, закрытых в Германии весной 2023 года. Три остановленных реактора на 4 ГВт, по оценкам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, составляли около 2% от всей энергомощности страны. В сутки АЭС вырабатывали около 63 ГВт•ч, или 5–6% от суммарного объема производства. Из-за затяжной стройки ВЭС в стране вряд ли возникнет энергодефицит, но, вероятно, Германии придется увеличить импорт более дешевой электроэнергии с АЭС из Франции и других стран либо еще сильнее снизить внутренний спрос.

Резкий рост цен на оборудование, компоненты и материалы для строительства ВЭС наблюдается с конца 2021 года практически по всему миру, говорит директор российской Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев. «По отдельным компонентам, например по неодиму для постоянных магнитов, прирост цен в определенные периоды превышал 100%,— говорит он.— В среднем же CAPEX проектов ВЭС в зависимости от региона вырос на 20–25%: например, российские проекты за этот период подорожали более чем на 22%».

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина