Киловаттам предписано зеленеть

Власти ЕС пересматривают директиву о возобновляемых источниках энергии — предварительные договоренности между Советом ЕС и Европарламентом достигнуты, они предполагают увеличение доли ВИЭ в общем энергопотреблении и установление новых целей по использованию альтернативной энергетики в транспорте, промышленности и теплоснабжении. Пока аналитики констатируют, что нынешние темпы зеленого перехода не ведут к обозначенным ранее целям: для Евросоюза — к климатической нейтральности, а для мира — к предотвращению роста среднемировой температуры больше, чем на 1,5°C.

Власти ЕС предлагают существенно ускорить замену пара ветром и солнцем

Совет ЕС объявил о достижении предварительных договоренностей с Европарламентом по пересмотру действующей с декабря 2018 года директивы о возобновляемых источниках энергии. Долю ВИЭ в общем энергопотреблении к 2030 году, сейчас утвержденную на уровне в 32%, Евросоюз рассчитывает увеличить до как минимум 42,5% «с дополнительным возможным увеличением на 2,5%». Более амбициозные цели предварительное соглашение устанавливает и для отдельных отраслей: транспорта, промышленности и ЖКХ.

Государствам—членам ЕС предлагается взять на себя обязательства по выполнению к 2030 году одной из двух целей: либо снижения выбросов транспорта на 14,5% за счет использования ВИЭ, либо увеличения до 29% доли ВИЭ в общем потреблении энергии в отрасли. В промышленном секторе, как следует из опубликованных тезисов соглашения, использование зеленой энергии по новым планам ЕС должно ежегодно увеличиваться на 1,6%, при этом проект соглашения предлагает отдельное регулирование для использования промпредприятиями водорода. Для сектора теплоснабжения устанавливается цель по увеличению к 2030 году доли ВИЭ для охлаждения и отопления зданий до 49%. Также новый документ ЕС нацелен на упрощение процедур выдачи разрешений на реализацию проектов в области возобновляемой энергетики.

Теперь предварительное соглашение Совет ЕС и Европарламент должны утвердить официально. Все новые инициативы, касающиеся альтернативной энергетики, ЕС сегодня соотносит с климатической программой Fit for 55 in 2030, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем, фиксировавшимся в 1990 году, а также с Европейским климатическим законом, обязывающим регион стать климатически нейтральным к 2050 году.

О том, что нынешняя траектория развития европейских промышленности, транспорта и ЖКХ не ведет к достижению этих планов, свидетельствуют опубликованные за последнюю неделю доклады Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и американской НКО Resources for the Future, фиксирующие торможение энергоперехода. Несмотря на рекордные мировые инвестиции в ВИЭ, которые, по оценкам Resources for the Future, достигли в 2022 году $1,1 трлн (плюс 31% к 2021 году), объем мировых выбросов CO2 составил рекордные 36,8 млрд тонн. Пока, ожидают аналитики, сценарий, при котором глобальное потепление ограничится повышением температуры на 1,5°C, кажется все менее реалистичным, а сам показатель «сдвигается» ближе к 2°C. То, что энергопереход «сбился с намеченного курса», фиксируется и в отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Для достижения ранее обозначенных целей совокупные инвестиции в альтернативную энергетику до 2050 года должны составить $150 трлн — ранее профильные международные организации писали о том, что достаточным будет считаться финансирование сектора в $103 трлн. Мощности ВИЭ при этом, по оценкам экспертов, должны быть увеличены с сегодняшних 3 тыс. ГВт до более чем 10 тыс. ГВт в 2030 году (то есть в среднем на 1 тыс. ГВт ежегодно).

Кристина Боровикова