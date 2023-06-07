Развит по годам

Госкомпания «Фонд развития Пермского края» впервые опубликовала финансовую отчетность. Пока основным источником доходов общества являются проценты от размещения свободных денежных средств на депозитных счетах и выданных займов. В 2022 году компания заработала на этом 227,5 млн руб. Инвестиционные расходы составили 1,3 млрд руб. Примерно половина из этих средств была направлена на флагманские проекты компании: создание конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» и реконструкцию бывшего здания ВКИУ в гостиницу. Эксперты полагают, что это долгосрочные проекты и говорить об эффективности вложений преждевременно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Акционерное общество «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) отчиталось о финансовых результатах прошлого года. Напомним, что в созданную в 2021 году краевым мин­имуществом компанию бюджет направил в качестве взноса в уставный капитал сначала 465,7 млн руб., потом еще 2 млрд руб. Фонд стал центром холдинга, объединяющего общества с государственным участием. Задача холдинга — осуществлять все виды инвестиций, в том числе в приоритетные проекты. Компания оказывает также услуги в сфере финансового посредничества и консультирует участников рынка по вопросам коммерческой деятельности, управления бизнесом, привлечения средств.

По данным «СПАРК-Интерфакс», за первый год работы выручка гос­компании составила всего 222 тыс. руб., при этом чистая прибыль превысила 70 млн руб. Значительную часть чистой прибыли ФРПК получил, по данным «Ъ-Прикамье», от размещения на банковских депозитах временно свободных средств, поступивших из бюджета. Согласно отчетности, АО получило за счет процентов по выданным займам и средствам, размещенным на депозитных счетах, сумму в 227,5 млн руб.

Административно-управленчес­кие расходы компании составили 67,4 млн руб. (численность офиса компании на 31 декабря 2022 года — 25 человек), прочие расходы — 71,4 млн руб. Налог на прибыль, начисленный к уплате в бюджет, составил 18 млн руб.

Из уставного капитала в размере 2,46 млрд руб. в прошлом году ФРПК инвестировал 1,3 млрд руб. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе фонда, 659,4 млн руб. из этих средств были использованы на приобретение долей участия в различных компаниях. Большая часть — в ООО «Пермь Экспо» и ООО «Окулова, 4». Эти общества занимаются реализацией двух крупных проектов ФРПК. «Пермь Экспо» управляет проектом по созданию в Пермском крае современного конгрессно-выставочного центра на базе выкупленного у X5 Retail Group здания торгового центра «Карусель». А «Окулова, 4» — строительная компания, занимающаяся реконструкцией здания бывшего ВКИУ в гостиницу.

ФРПК также инвестировал в проекты по строительству в Перми аквапарка (ООО «АкваПермь»), ледовой арены в Мотовилихинском районе Перми (ООО «Красная машина»), мусоросортировочного комплекса в Софронах (ООО «Эко.59»), многофункциональной спортивной арены в Перми (ООО «Пермь Арена»), развитие креативного кластера на заводе Шпагина (ООО «СК Шпагина») и создание регионального оператора коммунальных сервисов (ООО «РОКС»).

Кроме того, ФРПК приобрел управляющую компанию ООО «УК Любимый дом» для обслуживания ЖК «Любимов» в Березниках. Строительством ЖК занимается еще одна государственная компания — АО «Корпорация развития Пермского края».

На счетах ФРПК на начало года оставалось 1,278 млрд руб. По данным «Ъ-Прикамье», значительная их часть была зарезервирована под проект строительства спортивной арены на 10,5 тыс. мест в Дзержинском районе Перми, где фонд является участником концессионного соглашения с краем. Напомним, на прошлой неделе банк «ДОМ.РФ» решил предоставить концессионеру заем в размере 18,6 млрд руб.

Председатель комитета по бюджету заксобрания Пермского края Елена Зырянова отмечает, что эффективность использования ФРПК бюджетных средств может оцениваться только учредителем акционерного общества. «Когда бюджетные средства вносятся в уставный капитал АО с госучастием, они выходят за рамки, установленные Бюджетным кодексом РФ, но при этом остаются собственностью региона. Следовательно, оценить эффективность деятельности таких обществ может только собственник. В случае с ФРПК это мин­имущество»,— пояс­няет депутат.

Председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов считает, что оценивать эффективность работы ФРПК преждевременно: «У компании есть целевые показатели, однако они рассчитаны на более поздние сроки».

Константин Кадочников