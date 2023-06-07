Гособлигаций не занимать

В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке инвесторы проявили осторожность на аукционах ОФЗ. По итогам размещений трех выпусков Минфин привлек менее 59 млрд руб., из которых больше половины пришлось на бумаги с плавающим номиналом. С учетом улучшения ситуации с дефицитом бюджета по итогам мая эмитент более жестко отсек агрессивные заявки при размещении ОФЗ с постоянным купоном, что ведет к уменьшению интереса к таким бумагам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минфин в начале июня сократил активность на первичном рынке ОФЗ. По итогам трех размещений 7 июня, в рамках которых были предложены два выпуска ОФЗ с постоянным купоном и один выпуск ОФЗ с переменным номиналом (линкеры), министерство реализовало бумаги только на 58,8 млрд руб. Это почти на 6% ниже результата предыдущей недели и более чем на 30% меньше объема заимствований 17 мая, когда в последний раз проводились три аукциона. В целом было удовлетворено почти 70% поданных заявок, объем которых составил 85,4 млрд руб.

Самым востребованным оказался самый короткий выпуск госбумаг с погашением в августе 2029 года. Спрос на него составил 48,6 млрд руб., однако Минфин разместил только на 25,26 млрд руб. 13-летние бумаги были размещены в полном доступном для размещения остатке (7,5 млрд руб.) при спросе, составившем 9,9 млрд руб. Оба размещения прошли с минимальной премией к вторичному рынку.

58,8 миллиарда рублей составил объем размещения ОФЗ 7 июня 2023 года

По оценке начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрея Кулакова, по долгосрочным бумагам она составила 4 б. п., а по менее длинным бумагам — 5 б. п., что немного выше среднего уровня. «Можно говорить о сохранении консервативной тактики Минфина по размещению нового госдолга с отсечением агрессивных заявок»,— отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Минфин может позволить себе отсечь наиболее агрессивные заявки на фоне улучшения показателей по исполнению бюджета. По итогам мая он был исполнен с небольшим профицитом в 13 млрд руб. после показанного в апреле дефицита в размере 1,3 трлн руб. «Со стороны бюджета нет сильного давления, поэтому Минфин продолжает консервативную тактику размещения ОФЗ»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Однако такая тактика, как считают аналитики, оказывает негативное влияние на спрос инвесторов на облигации с постоянным купоном. Вдобавок к этому инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу.

Михаил Васильев считает, что на этом заседании регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%, но есть риски смещения риторики регулятора в «ястребиную» сторону.

«Инвесторы не спешат с покупкой ОФЗ, поскольку дефицита новых бумаг нет, а повышение ставки ЦБ или ужесточение сигнала регулятора несет риски отрицательной переоценки облигаций»,— отмечает Дмитрий Монастыршин.

Вместе с тем инвесторы продолжают охотно покупать ОФЗ с переменным номиналом, привязанным к инфляции, а Минфин удовлетворяет значительную часть заявок. Объем размещения линкера составил 26 млрд руб. при спросе 26,9 млрд руб. При этом участники рынка отмечают высокую концентрацию заявок, на пять крупнейших пришлось 89% спроса. «Редкое предложение инфляционных ОФЗ делает их интересным, особенно с учетом ожиданий разгона инфляции во втором полугодии текущего года»,— говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В результате прошедшего аукционного дня отставание Минфина от квартального плана заимствований немного усилилось. По оценке Андрея Кулакова, на трех оставшихся аукционах ведомству предстоит привлечь 255 млрд руб., или по 85 млрд руб. за один аукционный день, что выше, чем предполагал изначальный план (70,8 млрд руб.).

Но это вполне реалистичная цифра, учитывая, что Минфин может более активно размещать бумаги с плавающим купонном — флоатеры. «Квартальный план служит для Минфина и инвесторов всего лишь ориентиром, и отклонения от него являются нормой предыдущих лет»,— отмечает Михаил Васильев. По его словам, в настоящее время министерство имеет возможность выбора — использовать резервы для финансирования дефицита бюджета или нарастить темпы размещения ОФЗ во втором полугодии, преимущественно за счет бумаг с плавающей ставкой.

Виталий Гайдаев