Глава фракции КПРФ в парламенте Коми дважды оштрафован за отсутствие иноагентской маркировки

Сыктывкарский городской суд оштрафовал лидера фракции КПРФ в Госсовете (парламенте) Коми Виктора Воробьева (признан иностранным агентом) за производство материалов без иноагентской маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом «Ъ» сообщил сам господин Воробьев.

Постановления о привлечении к административной ответственности вынесены по двум из четырех протоколов, ранее составленных Минюстом. Виктор Воробьев затруднился уточнить сумму назначенных ему штрафов, поскольку пока не получил решения суда, но в любом случае намерен их обжаловать.

Как ранее сообщал «Ъ», речь идет об отсутствии маркировки в депутатских запросах, которые коммунист направлял в правоохранительные органы. Сам он считает, что подобные документы не подпадают под действие «иноагентского» законодательства.

Напомним, аналогичные претензии у Минюста возникли и ко второму российскому депутату-иноагенту — «яблочнице» Дарье Бесединой (признана иностранным агентом) из Мосгордумы. В ее отношении составлено как минимум три протокола по аналогичной административной статье.

С декабря 2022 года повторное нарушение порядка деятельности иноагентов, в том числе в части отсутствия маркировки, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, а вступивший в законную силу приговор является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Депутат-или-агент».

Андрей Прах