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Коммерсантъ FM
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Польша депортировала в РФ называвшего себя экс-сотрудником контрразведки ФСБ Эмрана Наврузбекова

Польша вчера, 6 июня, выслала из страны гражданина России Эмрана Наврузбекова, который представлялся экс-сотрудником контрразведки ФСБ. Польские власти сочли его показания недостоверными и не поддающимися проверке. Об этом сообщил пресс-секретарь министра—координатора спецслужб республики Станислав Жарин.

Эмран Наврузбеков прибыл в Польшу в качестве беженца. В разговорах с польскими властями он говорил, что служил в контрразведке ФСБ в Дагестане и обладает большими знаниями о работе российских силовых структур.

Как сказано в сообщении Станислава Жарина, «многосторонний анализ показал, что рассказ мужчины не очень правдоподобен». Предоставленные биографические данные, профессиональный путь, сведения о действиях России на Кавказе «оказались непоследовательными, а во многих местах также неверными или не поддающимися проверке».

В результате власти Польши оценили Эмрана Наврузбекова как человека, чьи намерения недостоверны и вызывают сомнения в причине его нахождения в стране.

«Польские спецслужбы после длительного анализа и проверки рассказа Эмрана Наврузбекова рекомендовали вынести решение об обязательном выезде мужчины с территории Республики Польша. Его дальнейшее присутствие в Польше представляло угрозу для Польской Республики»,— сказано в сообщении Станислава Жарина.

Ранее о депортации мужчины сообщали его адвокаты. Они подали экстренную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение, но польские власти ее проигнорировали. При этом они отмечали, что жене и детям господина Наврузбекова дали политическое убежище в Польше.

Эмран Наврузбеков вместе с семьей уехал из России в 2017 году. Он несколько лет обжаловал отказ в предоставлении убежища в Польше. В 2022 году господин Наврузбеков подал повторную заявку и ожидал решения в лагере для беженцев. В мае его задержали во время проверки документов в лагере и арестовали по подозрению в нарушении правил поведения.

Господин Наврузбеков говорил, что у него есть при себе документы о преследовании северокавказских активистов российскими спецслужбами. Он также утверждал, что силовики подбрасывают наркотики и оружие, участвуют в пытках и фальсифицируют уголовные дела.

Олеся Павленко

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