В российском футболе стартовали матчи переходного турнира, который определит, какие команды останутся в РПЛ, а какие отправятся в первую лигу. Первая игра «Енисей»—«Факел» завершилась победой воронежского клуба со счетом 1:0. А во второй встрече, где сошлись молодой московский клуб «Родина» и «Пари НН», верх взяли нижегородцы (3:0). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После огненной концовки турнира РПЛ многие по инерции наверняка решили продлить удовольствие и посмотреть стыки. Все-таки кубковая система: два матча — дома и на выезде, а на кону кроме возможности сыграть в футбольной элите нашей страны еще и серьезные деньги. Времена, когда все расстраивались по поводу низких доходов клубов от телевизионных прав, позади, и в этом сезоне даже «Факел», который попал в стыки, получит 419 млн руб.

Но все это, к сожалению, не добавило футболу зрелищности. Первый матч «Енисей»—«Факел» проходил в Красноярске и почему-то в манеже, что в разгар лета смотрелось странно. Это отмечал комментатор Дмитрий Жичкин:

«В Красноярске +30 воспринимаются не очень легко. Если призадуматься, если абстрагироваться от погодных условий, то само по себе, конечно, странно: начало лета, Красноярск, а команда играет в манеже».

На искусственном поле команды показали уровень нашего футбола во всей красе. Смотреть на происходящее было сложно: серые стены вокруг поля, редко попадающие в кадр трибуны и тоскливый футбол. Создавалось впечатление, что это корпоратив серьезной фирмы, сотрудники которой решили погонять мяч в свободное от работы время и пригласили посудить известного и колоритного Сергея Карасева.

Что касается интриги, то она фактически умерла во втором тайме, когда «Факел» забил гол.

В ответной встрече в Воронеже у «Енисея» также мало шансов. Класс команд несопоставим, уверен Дмитрий Пятибратов, который тренировал «Факел» в начале сезона: «Мы увидели реалии. Команда премьер-лиги на голову сильнее, разница в классе очевидна».

Во втором противостоянии, где сошлись молодой московский клуб «Родина» и «Пари НН», футбол был значительно веселее. Причем игроки «Родины» создали немало опасных моментов, но при этом уступили (0:3), и по большому счету все в этой паре стало ясно.

Матч проходил в Сокольниках на стадионе академии «Спартака», где также положен искусственный газон, но главного тренера нижегородского клуба Сергея Юрана расстроило не это:

«Первый раз вижу, как тренерский штаб в бане переодевается.

Команда хочет в премьер-лигу. На каком стадионе они будут играть? Поле стандартное, мячи не квадратные, поэтому в этом плане нормально».

Клуб «Родина» был создан в 2015 году. Базируется он в Москве, а принадлежит миллиардеру Сергею Ломакину. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в $3,5 млрд, и с финансированием у команды все в порядке. Для игр в премьер-лиге, если, конечно, «Родина» туда выйдет, заявлен стадион «Динамо». Так что переодеваться в бане никто не будет. Но поверить в то, что после поражения «Родина» на выезде сможет что-то изменить, крайне сложно.