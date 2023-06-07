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Мэр Смоленска подал заявление об отставке

Глава Смоленска Андрей Борисов подал заявление об отставке по собственному желанию. Как пояснил корреспонденту «Ъ» председатель смоленского горсовета Анатолий Овсянкин, соответствующий документ поступил в аппарат городского парламента.

Андрей Борисов

Андрей Борисов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Андрей Борисов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Завтра депутатская комиссия рассмотрит этот вопрос, после чего будет назначена внеочередная сессия горсовета, на которую будет вынесен и рассмотрен этот вопрос»,— сказал господин Овсянкин.

В качестве вероятного преемника господина Борисова на посту мэра источники «Ъ», знакомые с ситуацией, называют экс-главу Десногорска Александра Новикова, который на прошлой неделе был назначен заместителем Андрея Борисова.

Ранее Андрей Борисов занимал пост вице-губернатора Смоленской области в правительстве либерал-демократа Алексея Островского, а также избирался депутатом Смоленской областной думы от ЛДПР. В марте господина Островского сменил на посту главы региона в качестве врио выходец из аппарата правительства РФ Василий Анохин; выборы губернатора Смоленской области намечены на сентябрь.

Александр Асадчий, Смоленск

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