Forbes: российские теннисисты увезли с Roland Garros €3 млн призовых

Сегодня, 7 июня, российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выбыли из четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в парном разряде. Таким образом, из турнира с призовым фондом €49,6 млн выбыли все российские спортсмены. Несмотря на это, по подсчетам Forbes, россияне получили на турнире €3 млн призовых.

В 2023 году второй турнир в сезоне Большого шлема Roland Garros увеличил призовой фонд на 12,3% по сравнению с прошлым сезоном. За участие в квалификации и за первые три круга основной сетки теннисисты стали получать на 11–13% больше.

Всего на турнире выступил 31 российский теннисист, при этом 27 из них приняли участие в одиночном разряде. Семеро из них — еще и в парном турнире, еще четверо — только в парном. Всего российские теннисисты увезли с Roland Garros €3,156 млн (до уплаты налогов). Это чуть больше 6% суммы призового фонда.

Больше всех среди россиян получила Анастасия Павлюченкова — €400 тыс. Она стала самой низкорейтинговой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал Roland Garros. Спортсменка занимает 333-е место в рейтинге WTA.

Анастасия Ларина