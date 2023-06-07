СМИ: экс-футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова задержали с наркотиками в Москве

Бывшего футболиста клуба «Анжи» Шамиля Гасанова задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщают источники РЕН ТВ, а также Telegram-каналы Shot и Mash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шамиль Гасанов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Шамиль Гасанов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По данным РЕН ТВ, 29-летнего футболиста задержали сотрудники полиции, когда он переходил в неположенном месте Боровское шоссе. У него нашли сверток с неизвестным веществом в изоленте. По словам источников канала, Шамиль Гасанов признался, что в свертке был метадон. Было возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

По данным Mash, футболист ходил в Мещерский лес за закладкой, но продавец его подставил и продал вместо метадона мефедрон. По данным канала, Шамиль Гасанов признался, что в свертке метадон, хотя экспертиза установила, что там был мефедрон. С футболиста взяли подписку о невыезде.

Шамиль Гасанов сейчас играет за футбольный клуб Узбекистана «Сухран». С 2014 по 2017 год он выступал за махачкалинский «Анжи».

Анастасия Ларина