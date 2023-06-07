«Теплосеть-СПб» проведет испытания в центральных районах Петербурга

В четверг, 8 июня, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах города.

Как сообщили в компании, в зону испытаний Адмиралтейского района войдут тепловые сети, проходящие по улицам: Серпуховская, Бронницкая, Верейская, Можайская, Рузовская, Марата, проспектам: Загородному, Малодетскосельскому, Клинскому, Московскому, переулкам: Подъездному, Батайскому, Большому и Малому Казачьему, набережным Обводного канала, реки Фонтанки и Введенского канала.

В Центральном районе работы будут проводиться на теплосетях по улицам: Большая Конюшенная, Ломоносова, Итальянская, Чайковского, Моховая, Пестеля, Караванная, Инженерная, набережным: реки Фонтанки, канала Грибоедова — от Мучного переулка до Спаса на крови и реки Мойки — от Конюшенного моста до Круглого переулка. Также испытания пройдут на Невском проспекте — в районе пересечения в створе набережной канала Грибоедова, в переулках: Банном, Апраксином, Мучном, Торговом, Банковском, Конюшенном, Круглом, Баскове и Соляном, а также в Степановском проезде, на площадях: Островского, Ломоносова и Манежной и на мосту Белинского.

В свою очередь, в зону испытаний Фрунзенского и Московского районов попадут сети, расположенные на улицах: Боровая, Прилукская, Тамбовская, Расстанная, Воронежская, на Лиговском проспекте и набережной Обводного канала.

Температура воды в трубах во время проведения испытаний не будет превышать 40 °C, предупредили в «Теплосети».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что предыдущие испытания компания проводила в Невском районе Петербурга и городе Кудрово.

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