«Теплосеть» проведет испытания в Невском районе Петербурга и городе Кудрово

Очередные испытания «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет в Невском районе и городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе компании, тепловые сети в этих локациях будут испытывать на плотность и прочность 6 и 7 июня.

Во вторник в зону испытаний в Невском районе войдут теплосети, которые проходят по улицам: Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Русановская, проспектам Большевиков, Дальневосточному, Искровскому, переулку Челиева, Октябрьской набережной.

На следующий день, 7-го числа, будут проверять сети на улицах Дыбенко, Подвойского, Коллонтай и Крыленко, проспектам Большевиков, Российскому и Товарищескому.

В свою очередь, в зону испытаний города Кудрово входят тепловые сети, находящиеся на улицах: Центральная, Альпийская, Венская, Английская, Австрийская, Столичная, Пражская, проспектах Европейском и Строителей, а также в Итальянском переулке.

Температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 °C.

«Ъ-СПб» писал, что другая энергетическая компания Петербурга — ГУП «ТЭК СПб» — в рамках подготовки к новому отопительному сезону в общей сложности планирует проведение 262 гидравлических испытаний, которые должны завершиться 22 августа.

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