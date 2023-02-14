Виртуально-реальные украшения

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об удачных и не очень попытках сочетать классические предметы с онлайн-технологиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NFT Entrepreneur Фото: NFT Entrepreneur

Не знаю, слышали ли вы или нет о жанре NFT-украшений. Думаю, точно слышали хотя бы об одном проекте — подвесках в виде криптопанков от Tiffany & Co. Заказать такую в золоте мог только владелец соответствующей NFT, но не каждый, — серия была ограничена 50 экземплярами. Неизвестно, пользовалась ли затея популярностью, но идея понятна: перевести объект из виртуального в реальный мир.

Схожая идея у Eddie Jaramillo: он вообще взял и сделал миниатюрный светодиодный экран элементом подвески. На нем, собственно, и предлагают демонстрировать свои NFT. Правда, идея тут сильно лучше исполнения. Инкрустированный бриллиантами, напоминающий формой Apple Watch кулон на массивной золотой цепи — чистая цыганщина. Но у этой цыганщины хотя бы есть идея.

А вот с какой целью некоторые ювелиры превращают свои украшения или их эскизы в NFT, вообще остается загадкой. Разве что для того чтобы просто сказать — мы что-то, неважно что, делали в мире NFT-арта.

Еще одно направление — создание украшений, которые можно носить онлайн во время Zoom-встреч и конференций. Некоторые из них скучны, вот, например, просто длинные серьги. Зачем надевать виртуальные, если можно надеть реальные? Но есть и оригинальные, такие как очки Mars Педро Гуеза. Это футуристичный объект, который точно не даст коллегам и партнерам скучать во время вашей презентации в Zoom.