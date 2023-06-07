Окна в росте

Челябинская компания «Модерн гласс» первой в России начала производить сверхбольшие архитектурные стеклопакеты длиной до 12 м. Стоимость проекта превысила 2,2 млрд руб., из которых почти 1,6 млрд предприятие получило от федерального Фонда развития промышленности. Руководство компании отмечает, что запуск нового направления позволит увеличить мощность производства почти на 40%, до 550 тыс. кв. м сложных архитектурных стеклопакетов в год, и заместить до 90% импорта на рынке крупноформатного архитектурного стекла. Эксперты считают проект перспективным, отмечая, что сегодня проектировщики и архитекторы зачастую вынуждены отказываться от сверхбольших стеклопакетов из-за дефицита предложения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая часть инвестиций в новое производство — средства льготного займа ФРП России

Фото: Юлия Гарипова Большая часть инвестиций в новое производство — средства льготного займа ФРП России

Фото: Юлия Гарипова

ООО «Модерн гласс» запустило в Челябинске производство сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 м, используемых для остекления фасадов зданий. Предприятие уже производит крупноформатные архитектурные стеклопакеты длиной до 6 м. 12-метровые изделия до сих пор в России не выпускали. Общий объем инвестиций в проект составил 2,2 млрд руб. Из этой суммы 1,58 млрд компании предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) РФ в виде льготного займа, 600 млн руб. — собственные средства предприятия.

На предприятии установлено оборудование, которое позволяет изготавливать стеклопакеты формата «супер-джамбо» — 3,3 на 12 м. В том числе это линии механической обработки, резки, ламинирования, закалки, цифровой печати и изготовления стеклопакетов. По плану к концу этого года объем производства сверхбольших стеклопакетов составит 3,8 тыс. т в год.

«В плане архитектуры мы отстаем от Европы и Китая на 20–30 лет. Но в России появляются архитекторы и заказчики, которые хотят использовать сверхбольшие стеклопакеты, строить больше, выше, красивее. Сегодня мы способны обеспечить все запросы архитекторов в пределах 12 м»,— говорит управляющий директор ООО «Модерн гласс» Антон Войцехович. По его данным, после выхода нового оборудования на проектную мощность выпуск всех сложных архитектурных стеклопакетов увеличится на 150 тыс. кв. м, до 550 тыс. кв. м в год. В общем объеме производства такая продукция составляет более 90%. Управляющий директор отметил, что по итогам 2023 года ожидается рост выручки на 25% по сравнению с 2022-м.

Сверхгабаритное стекло длиной более 6 м для изготовления стеклопакетов «супер-джамбо» на челябинское предприятие поставляют российские производители — «Ларта Гласс» (Ростовская область) и «Салаватстекло» (Республика Башкортостан).

В ходе реализации проекта было создано 50 рабочих мест, в том числе 32 высокопроизводительных. При этом Антон Войцехович отметил, что сегодня компания испытывает дефицит кадров, как и большинство промышленных предприятий региона.

По данным ФРП, запуск нового производства в Челябинске позволит заместить до 90% импорта крупноформатных архитектурных стеклопакетов — размером более 6 м, которые в основном поставляли из Европы и Китая.

Ранее «Модерн Гласс» на средства другого льготного займа ФРП в размере 500 млн руб. модернизировала производство стеклопакетов архитектурного и оконного назначения, освоив обработку стекла джамбо-формата (до 6 м) с мультифункциональными и энергосберегающими мягкими покрытиями. Заем компания погасила в полном объеме.

ООО «Модерн гласс» было создано в Челябинске в 2002 году. Сегодня является одним из крупнейших производителей закаленного и многослойного стекла в России. По данным «СПАРК-Интерфакс», 45% уставного капитала компании принадлежат генеральному директору Михаилу Дедовичу, еще 45% — Сергею Ванюкову, 10% — Вячеславу Уварову. В 2022 году чистая прибыль организации выросла почти в два раза, до 677 млн руб. (342 млн в 2021 году), выручка в полтора — с 3,4 млрд до 5,1 млрд руб. Стеклопакеты, произведенные предприятием, использовались в таких проектах, как спорткомплекс «Олимпийский», небоскребы iCity и One Tower, штаб-квартира «Яндекса» и «Сбербанк сити» в Москве, вторая очередь «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге, штаб-квартира РМК и бизнес-центр «Высоцкий» в Екатеринбурге.

Эксперты считают, что новое производство имеет хорошие перспективы, а изделия будут пользоваться спросом. «Необходимость большемерного стекла у архитекторов имеется. Расскажу на своем примере: сейчас делаю объект, хотел поставить большемерные стекла на цокольном и первом этажах, чтобы придать больше важности объекту, но не получилось, не нашли мы таких стекол, поэтому пошли на обычное остекление с разбивкой импостами из нержавейки. Появление такого производства в Челябинске можно только приветствовать. Но очень важно качество продукции. Дефицит существует, скрывать нечего. А если нет стекла, то его и не закладывают в проекты. Если сейчас архитекторы узнают, что такие стеклопакеты есть, если его качество на мировом уровне, тогда востребованность производителя будет в высшей степени»,— говорит председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Юлия Гарипова