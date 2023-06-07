Власти Кубани опровергли информацию о беспилотнике в районе аэропорта Сочи

Информация о беспилотнике, появившемся в районе аэропорта Сочи вечером 6 июня, является фейком. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта»,— отметили в оперштабе.

Информация о дроне в районе международного аэропорта Сочи распространилась в соцсетях. В оперштабе напомнили, что полеты БПЛА на территории Кубани запрещены.

Татьяна Ручкина

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