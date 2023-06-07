Во Владимире задержана начальница отдела регионального министерства за попытку поджога военкомата

Начальница одного из отделов министерства архитектуры и строительства Владимирской области попыталась поджечь военкомат на Стрелецкой улице во Владимире, сообщило местное издание «Зебра ТВ» со ссылкой на источники. По информации издания, она сделала это по заданию телефонных мошенников, чтобы они простили ей кредиты.

Местные управления МВД и ФСБ, следственное управление Следственного комитета России, а также пресс-служба правительства Владимирской области отказались комментировать инцидент. Несколько анонимных источников издания сообщили, что чиновница взяла кредиты на несколько миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Чтобы ей простили долги, женщина по заданию мошенников должна была поджечь местный военкомат.

Ранее о поджоге сообщил Telegram-канал Shot. По информации проекта, чиновница оделась в камуфляжную форму и приехала на машине LADA Kalina к зданию военкомата на Стрелецкой улице во Владимире. Она метнула три емкости с горючей смесью в сторону здания — в результате загорелись ворота. Возгорание потушили охранники. Чиновницу задержали, у нее изъяли пятилитровую канистру из-под горючего и несколько тряпок.

Олеся Павленко