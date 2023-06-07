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Общественная палата предложила создать «худсовет» для оценки творческих проектов по госзаданию

Общественная палата Пермского края рекомендовала краевому министерству культуры рассмотреть возможность создания «художественных советов» при министерстве либо подведомственных ему учреждениях. Соответствующее предложение опубликовано в telegram-канале общественной палаты.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предполагается, что «худсовет» будет принимать «экспертное решение о возможности реализации тех или иных художественных проектов (спектаклей, концертов, выставок), финансируемых в рамках государственного задания. По информации telegram-канала интернет-журнала «Звезда» автор этой идеи — экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края сообщили «Ъ-Прикамье», что ведомство готово обсуждать предложения общественной палаты. Более подробный комментарий пресс-служба пообещала предоставить позже.

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