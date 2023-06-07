Краевые власти обсудили ход борьбы с борщевиком

На выездном заседании краевого правительства, прошедшем в Березовском округе, обсуждалась ситуация с противодействием распространению борщевика Сосновского в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам губернатора Дмитрия Махонина, в Прикамье борщевиком засорено примерно 93 тыс. га земель. «Мы должны комплексно подходить к этой задаче. В части обработки муниципальных земель это зона ответственности администраций округов. Здесь надо работать более активно, а также важно взаимодействовать с другими собственниками участков. Со своей стороны, региональные власти в этом году увеличили объем финансирования на борьбу с борщевиком. Упор в этом году сделан на территории, в которых проживает около 70% населения края, от которых мы получаем наибольшее число обращений по теме устранения борщевика. Но и другие территории забывать нельзя»,— подчеркнул глава региона. Дмитрий Махонин акцентировал, что ключевая задача для всех собственников и организаций, задействованных в работе по устранению борщевика — своевременно и четко в течение летнего сезона проводить все этапы обработки, чтобы с началом весны было как можно меньше всходов сорняка.

По данным краевого минагро, 82% площадей, заросших сорным растением в регионе, относятся к землям сельскохозяйственного назначения. 9% — это территории населенных пунктов, 6% — лесной фонд, 3% — полосы отвода дорог. Как напомнил глава минагро Дмитрий Носков, в период 2020–2022 годов средства на борьбу с борщевиком из краевого бюджета направлялись муниципалитетам. Они заключали контракты с подрядчиками и контролировали их исполнение. Всего за три года удалось обработать около 5,7 тыс. га земель. При этом допускались нарушения сроков проведения работ, что снижало их эффективность.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина, для повышения эффективности работ с этого года изменен подход к организации мероприятий по борьбе с борщевиком. В 2023 году в первоочередном порядке проводятся работы по механическому устранению опасного сорняка, в первую очередь в пяти муниципалитетах, в которых живет свыше половины населения края: в Пермском муниципальном, а также в Добрянском, Нытвенском, Краснокамском и Пермском городских округах. С этого года организация работ по уничтожению борщевика возложена на краевое учреждение «Центр развития агробизнеса». Этот единый оператор заключил государственные контракты на устранение сорняка механическим способом в пяти указанных муниципальных образованиях на сумму почти 80,8 млн руб.

В ходе заседания глава Нытвенского округа Пермского края Ринат Хаертдинов представил опыт территории в борьбе с борщевиком. По его словам, в муниципалитете выявлено примерно 15,5 тыс. га, на которых растет сорняк. Из них 9,5 тыс. га — земли сельхозназначения, почти 4,9 тыс. га — лесной фонд, 1,1 тыс. га — территории в пределах населенных пунктов. В 2020–2022 годах муниципалитет получал поддержку из краевого бюджета, и при софинансировании из муниципального бюджета удавалось обрабатывать от борщевика ежегодно от 20 до 203,7 тыс. га. В 2023 году при изменении модели организации мероприятий по уничтожению борщевика через оператора планируется обработать 1084 га, из них 11,3 га — за счет средств округа. Первые результаты работы подрядчика уже видны — обработано около 10% земель, подлежащих обработке в этом году.