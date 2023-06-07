Обвиняемый в растрате экс-руководитель «Протона ПМ» исключен из общественного совета краевого минпромторга

Из общественного совета при краевом минпромторге исключили бывшего управляющего директора ПАО «Протон ПМ» Дмитрия Щенятского. Это следует из приказа, подписанного вице-премьером края, главой минпромторга Алексеем Чибисовым.

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Этим же приказом с состав совета включен зампред краевой Общественной палаты Игорь Папков и доцент кафедры менеджмента, маркетинга и коммерции ПГНИУ Андрей Емельянов.

Господин Щенятский возглавлял ПАО «Протон ПМ» с декабря 2014-го по конец декабря 2020 года. В мае 2022 года он был задержан в ходе расследования уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств, которые были выделены пермскому предприятию для реконструкции механосборочного, заготовительного и испытательного производств. Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате в особо крупном размере.