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Коммерсантъ FM
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Суд отправил под домашний арест совладельца алюминиевого холдинга АЛ5

Таганский райсуд Москвы 5 июня удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для 40-летнего Леонида Арапова, совладельца алюминиевого холдинга АЛ5. Как рассказали «Ъ» в суде, под арестом подследственный пробудет месяц — до 3 июля.

Леониду Арапову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Уголовное дело против предпринимателя расследует управление внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве. Официальная информация о претензиях правоохранительных органов к предпринимателю отсутствует. Вину Леонид Арапов не признает.

Собеседники «Ъ» в окружении предпринимателя говорят, что обвинение касается взаимоотношений Леонида Арапова и его партнеров по промышленной группе АЛ5. Холдинг был создан совместно с московскими предпринимателями Сергеем Солодовым и Романом Буздалиным — выходцами из федеральной аптечной сети А5. В 2014 году они стали совладельцами воронежского алюминиевого завода «АВА-Трейд», принадлежавшего ранее семье Леонида Арапова. Позже промышленная группа АЛ5 объединила площадки в подмосковном Павловом Посаде и предприятие в Белой Калитве в Ростовской области.

В начале года ООО «АВА-Трейд» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исками о взыскании с Леонида Арапова почти 379 млн руб. Требования возникли в связи с его работой на посту генерального директора воронежского завода в 2017–2019 годах. По мнению истца, своими действиями Леонид Арапов нанес ООО убытки, он, в частности, потратил деньги на аренду частных самолетов для личных авиаперелетов в Объединенные Арабские Эмираты и Сочи. Иски были оставлены без удовлетворения, так как Леонид Арапов проходит процедуру личного банкротства.

Сергей Толмачев, Воронеж

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