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Коммерсантъ FM
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В Дагестане прошли обыски в министерстве образования и науки и по месту жительства его сотрудников

Сотрудники силовых структур провели сегодня, 7 июня, обыски в министерстве образования и науки Дагестана и по месту жительства нескольких его сотрудников, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Мероприятия проводились в рамках возбужденного в начале года уголовного дела о хищении бюджетных средств, уточнил источник.

Следователей интересуют нарушения, допущенные при выплате премий и надбавок сотрудникам министерства, а также возможные хищения при обеспечении школ питанием. В деле пока нет фигурантов, но объектом интереса следствия стала работа начальника одного из отделов минобрнауки и его подчиненных. Республиканское управление Следственного комитета России пока не комментирует работу своих сотрудников по этому делу.

Ведомство отреагировало на информацию об обысках, разместив посты в соцсетях. «Минобрнауки РД сообщает, что в ведомстве работниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проведены мероприятия в рамках установленной компетенции,— говорится в сообщении.— В настоящее время мероприятия завершены. Министерство работает в штатном режиме».

Юлия Рыбина, Махачкала

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