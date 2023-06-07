В Прикамье ликвидируют две опустевшие деревни

Глава администрации Ильинского городского округа Виталий Пепеляев внес на рассмотрение регионального законодательного собрания проект закона «Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае». Документ опубликован в виртуальном кабинете депутата заксобрания. Проектом предлагается упразднить две деревни, входящие в состав Ильинского административного района — Деники и Ромашки. Господин Пепеляев просит рассмотреть законопроект на ближайшем заседании краевого парламента, которое состоится 22 июня.

В пояснительной записке говорится, что указанные сельские населенные пункты фактически прекратили существование. В деревне Деники никто не проживает с 1992 года. В деревне Ромашки последний житель, состоящий на регистрационном учете, умер в 2018 году. Остальные жители деревень переехали в другие населенные пункты Ильинского района и за его пределы. Жилые дома, находящиеся в собственности граждан, в Дениках и Ромашках сейчас отсутствуют, производственных и социальных объектов там нет, личные подсобные хозяйства не ведутся, земельные участки не обрабатываются. В связи с этим деревни отнесены к неразвиваемым населенным пунктам и подлежат ликвидации.