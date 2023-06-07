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ГУФСИН по Пермскому краю возглавит генерал-майор из Мордовии

Краевой ГУФСИН возглавит руководитель УФСИН Мордовии Леонид Мустайкин. Как сообщает Ura.ru, приказ о его назначении будет подписан после 12 июня.

Фото: УФСИН Мордовии

Фото: УФСИН Мордовии

Леонид Мустайкин родился в 1977 года в поселке Явас Республики Мордовия. В 1998 окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. В дальнейшем занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Мордовия.

С 2015 по 2016 годы замещал должность замначальника оперативного управления ФСИН России, с 2016 по 2017 возглавлял УФСИН по Калининградской области. В августе 2017 года был назначен начальником УФСИН по Республике Мордовия. В феврале 2020 года ему присвоено звание генерал-майор внутренней службы.

Прежний руководитель ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года. Временно исполняющим обязанности начальника главка является полковник Самир Бабаев.

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