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Эрдоган обсудил с Зеленским создание международной комиссии по расследованию прорыва Каховской ГЭС

Президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Во время разговора они обсудили создание международной комиссии с участием ООН, России, Украины и Турции. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

«Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения обстоятельного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС»,— сказано в сообщении канцелярии (цитата по ТАСС).

Господин Эрдоган во время переговоров отметил, что стороны могут использовать такой же механизм переговоров, как в случае с зерновым коридором, для решения этого вопроса. Он добавил, что турецкая сторона готова «сделать в этом вопросе все, что в ее силах».

Каховская ГЭС обрушилась вчера рано утром, 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Украина зеркально поговорили».

Олеся Павленко

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