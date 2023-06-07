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Коммерсантъ FM
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Вучич заявил о большом значении для Сербии военного сотрудничества с США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград будет наращивать и активизировать военное сотрудничество с США. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с начальником бюро Нацгвардии США генералом Дэниелом Хокансоном.

Александр Вучич

Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Вучич подчеркнул, что взаимодействие с Соединенными Штатами в военной сфере представляет большое значение для Сербии. При этом, по его словам, Сербия продолжит оставаться «нейтральным государством», не вступая ни в какие международные военно-политические блоки и союзы.

«Наша страна, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшить партнерское сотрудничество с американской армией в целях поддержания мира и стабильности в регионе и за его пределами»,— пояснил сербский президент (цитата по изданию Tandjug).

Александр Вучич также пояснил, что провел подробный разговор с американским генералом Дэниелом Хокансоном: беседа была посвящена «международной обстановке и текущим вопросам». Отдельно сербский президент сообщил, что проинформировал господина Хокансона об эскалации напряженности в Косово.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «На Косово навалились всем западным миром».

Александр Кислов

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