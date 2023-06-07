Шестерых участников движения «Весна» задержали по делу об экстремизме

Шестеро бывших и действующих участников движения «Весна» (признано иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещено в РФ) задержаны в ряде регионов РФ. Их подозревают в том числе в создании экстремистской организации, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следственные действия проводились в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге. Всех задержанных доставили в Москву. В их числе — Евгений Затеев, Валентин Хорошенин, Ян Ксенжепольский, Василий Неустроев. В полиции уточнили, что дело связано с постами участников «Весны» в соцсетях, опубликованными в 2022 году.

СКР возбудил дела по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ст. 282.1. УК РФ (организация экстремистского сообщества), ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

В октябре 2022 года движение «Весна» включили в реестр организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ходатайствовала об этом прокуратура Санкт-Петербурга. Она утверждала, что «Весна» создает условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России, а также «формирует общественное мнение о необходимости смены власти в РФ». В мае 2023-го суд отклонил жалобу движения на присвоение статуса экстремистской организации, после чего «Весна» заморозила прием активистов из России и донаты.

Лаура Кеффер