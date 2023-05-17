Движение «Весна» окончательно признали экстремистской организацией

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил апелляционную жалобу движения «Весна» (признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов) на присвоение объединению статуса экстремистской организации.

В самом движении заявили, что отныне замораживают прием активистов из России, а также отключают донаты. Кроме этого, организация откажется от проведения акций на территории РФ и уберет свою символику с печатной продукции. При этом от своих убеждений активисты «Весны» отказываться не намерены и обещают продолжить работу.

Движение «Весна» было включено в реестр организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в октябре 2022 года. Ходатайствовала о включении движения в этот список прокуратура Санкт-Петербурга. По мнению надзорного органа, «Весна» создает условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России, а также «формирует общественное мнение о необходимости смены власти в РФ».

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург