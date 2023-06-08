Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Антигона нашлась в Амазонии

Спектакль Мило Рау в Генте

Одним из самых востребованных спектаклей нынешнего европейского фестивального лета стала новая постановка знаменитого швейцарского режиссера Мило Рау «Антигона в Амазонии». Этой работой он завершил период своего руководства театром NTGhent. На премьере в бельгийском Генте побывала Эсфирь Штейнбок.

Греческая трагедия и бразильские страсти стали частью одного спектакля

Греческая трагедия и бразильские страсти стали частью одного спектакля

Фото: Kurt van der Elst

Греческая трагедия и бразильские страсти стали частью одного спектакля

Фото: Kurt van der Elst

Мило Рау, с будущего года возглавляющий фестиваль «Винер Фестфохен», премьерой «Антигоны в Амазонии» начал прощание с фламандским Гентом, театр которого он за несколько лет превратил в центр притяжения всей театральной Европы. Этой же постановкой он завершил и свою «Трилогию античных мифов», в рамках которой ранее выпустил спектакль «Орест в Мосуле», материал для которого собирали на севере Ирака, и фильм «Новый госпел», снятый в лагерях для беженцев на юге Италии. Ну и заодно завершил и ковидную театральную паузу: спектакль должен был выйти три года назад, но постановочной группе «Антигоны» пришлось прервать работу и покинуть Бразилию в середине репетиций. Весной нынешнего года бразильская часть работы была завершена, и тогда стало возможным выпустить спектакль — очередь из европейских фестивалей, включая Вену и Авиньон, за ним уже давно выстроилась.

Казалось бы, где древнегреческая «Антигона» Софокла, а где Амазония? Для Мило Рау хронологические и географические расстояния — не препятствие, а источник вдохновения. Современного театра без внятного, острого и актуального послания для него не существует. И только в воображении такого художника может возникнуть связь между восставшей против абсолютной власти царя Креонта дочерью Эдипа Антигоной и бразильским движением безземельных рабочих MST. Цель этого крупнейшего марксистского движения в Латинской Америке — обеспечение людей возможностью владеть и пользоваться землей. Конечно, движение устраивает массовые акции, одна из которых несколько лет назад закончилась трагически. Члены MST перекрыли одну из ключевых автомобильных трасс в Амазонии, правительство послало полицию, в результате столкновения с ней несколько протестующих были убиты.

Мило Рау увидел рифму между античной героиней, не побоявшейся похоронить своего погибшего брата, и бразильскими революционерами, протестующими против сегодняшнего капитализма. Какой бы произвольной или, наоборот, прямолинейной ни казалась многим такая ассоциация, «Антигона в Амазонии» с художественной точки зрения выглядит вполне убедительно. Она смонтирована из видеофрагментов, снятых в Амазонии, и «живого плана» в исполнении актеров на сцене NTGhent. Итак, на почти пустой сцене в Генте — бразильские актер Фредерико Араужо и музыкант Пабло Казелла и гентские актеры Сара Де Бошер и Арне Де Тремери. На опускающихся и поднимающихся экранах — видеозаписи, на которых чередуются разыгранные в Бразилии сцены из «Антигоны» и разговоры с активистами MST.

Главная сцена всего спектакля — это «реэнэктмент», то есть воспроизведение, реконструкция кровавого происшествия на шоссе, давней стычки демонстрантов с полицейскими. Сам Мило Рау известен как мастер театральных реконструкций: когда-то он прославился спектаклем «Радио Ненависть» о событиях в Руанде, тогда-то понятие «реэнэктмент» вошло и в театральный обиход. Нынешний своего рода следственный эксперимент на бразильской дороге даже вызвал в Бразилии скандал, но путешествие и игра стоили свеч: кадры выглядят сильно, энергия протеста транслируется в благополучный зал гентского театра даже через экран. Реальность же классовой борьбы меняет и театральную реальность: бразильская перформерка-активистка Кей Сара, участие которой предполагалось вживую, отказалась от роли Антигоны незадолго до премьеры. Она решила, что дома она важнее, чем в Генте, и премьера даже была поставлена под угрозу срыва. Но ситуация была спасена совместными усилиями.

Мило Рау вроде бы провозглашает конец гегемонии европейской культуры, играет на стороне противников глобализации. Но есть и неприятный вопрос, который повисает в воздухе: как, провозглашая борьбу с культурным империализмом, самому не впасть в злосчастный империализм? В спектакле про Антигону есть лирический по интонации, но откровенно публицистический по содержанию монолог Арне Де Тремери, где он впрямую размышляет о том, что европейские актеры ничуть не выше бразильских и что разница между ними лишь в том, что актеры из Гента могут позволить себе путешествие в Амазонию, а вот бразильские актеры приехать в Бельгию не могут. Но ведь, с другой стороны, это Мило Рау и его театр не на словах, а на деле используют бразильских перформеров для создания своего спектакля, а бразильцы бельгийцев ни для какой своей затеи использовать не смогут.

Этическое противоречие налицо. И сейчас, когда корректность поведения художников стала предметом придирчивого внимания общества, оно могло бы разрушить репутацию спектакля. Но Мило Рау спасен, потому что он не просто борец за справедливость, но тонкий и умелый режиссер. Он и побеждает не как политик, а как художник — ритмами и интонациями, чередованиями крупных и общих планов на видео, сочетанием статики и динамики, доверительными интонациями своих актеров, правильным построением диалогов сцены и экрана. А почти оперная магия финала транслирует вовсе не социальный оптимизм, а художественное оцепенение перед лицом подлинно трагического несовершенства мира. И то, что любой власти сегодня нечего предъявить в свою защиту, лишь усиливает «эффект Антигоны».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...