Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости подправить идеологию Ельцин Центра

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что он против закрытия Ельцин Центра. Однако, по его мнению, необходимо подправить идеологию музея. Словам господина Фадеева приводят в telegram-канале СПЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ельцин Центр — это пожестче, чем краткий курс истории ВКП. Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует, наконец, свободу. Все остальные правители там представлены дурными. Да, были ошибки, но нельзя все замазывать черной краской»,— отметил господин Фадеев.

Ранее о необходимости закрыть Ельцин Центр заявил режиссер Никита Михалков. По его мнению, первое, с чем сталкиваются «маленькие дети», когда приходят в музей — «ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство». На месте Ельцин Центра он предложил открыть «честный» музей современной истории.

Никиту Михалкова поддержал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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