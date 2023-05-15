Сенатор Пушков поддержал идею Никиты Михалкова закрыть Ельцин Центр

Сенатор Алексей Пушков поддержал режиссера Никиту Михалкова, потребовавшего закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ написал в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Общественное мнение на сей счет известно. В январе я провел здесь, в Телеграме опрос на эту тему. Более 6,1 тыс. человек высказались за закрытие. 31, т.е. 0.5 % принявших участие в опросе, были против. Не думаю, что с тех пор что-то изменилось»,– отметил Алексей Пушков.

Напомним, о необходимости закрыть Ельцин Центр Никита Михалков заявил в рамках XI Петербургского международного юридического форума. По словам режиссера, первое, с чем сталкиваются «маленькие дети», когда приходят в музей – «ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство». На месте Ельцин Центра он предложил открыть «честный» музей современной истории.

В 2022 году Никита Михалков возмущался, почему Ельцин Центр до сих пор не признали иностранным агентом.

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