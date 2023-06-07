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На «Роза Хутор» пройдет снежный фестиваль экстрима

Для Hot Snow Battle на главной площади курорта возведут снежную гору

12 июня любители горных лыж и сноуборда смогут вновь ненадолго вернуться в зиму. Курорт «Роза Хутор» предоставит им возможность сразиться на Hot Snow Battle и протестировать свое умение кататься и выполнять различные трюки в состязаниях по джиббингу (скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика или по элементам городской архитектуры). Для этого на главной площади курорта возведут снежную гору.

«Для создания фигуры, на которой лыжники и сноубордисты будут демонстрировать трюки, понадобится около десяти грузовиков со снегом. Его спустят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря. Многие уже соскучились по снежным склонам. Поэтому мы решили их порадовать, дав возможность покататься и летом»,— рассказали на курорте «Роза Хутор».

Принять участие в необычных состязаниях смогут все желающие старше 18 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться, оформить страховку, которую курорт предоставит бесплатно, и иметь при себе горные лыжи или сноуборд. В целях безопасности вся площадка под снегом будет укрыта мягкими матами. Соревнования пройдут в два этапа: квалификация и финал. Победители получат призы от курорта и партнеров мероприятия.

Помимо зимних стартов на площадке можно стать и настоящим эквилибристом, попробовав свои силы в необычном виде слэклайне — хождению по стропе. Гостей праздника также ждут выступления кавер-группы, диджеев и захватывающее велотриал-шоу.

Начало мероприятий в 11:00

Регистрация участников с 11:00 до 13:00

Старт соревнований в 13:30

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ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", https://rosakhutor.com/ 16+

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