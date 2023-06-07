Крымчанина, пытавшегося пустить поезд под откос, приговорили к 10 годам тюрьмы

Южный военный окружной суд приговорил жителя Симферополя, готовившего теракт на железнодорожных путях на севере Крыма и призывавшего убивать русских, к десяти годам колонии строгого режима, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года 36-летний мужчина хотел подорвать пути железнодорожного сообщения в Джанкойском районе полуострова для схода общественного и грузового рельсового транспорта с целью устрашения населения России, а также воздействия на принятие решений органами власти РФ. Для реализации своего преступного умысла он приобрел необходимые компоненты и изготовил из них взрывные устройства, однако был вовремя задержан сотрудниками УФСБ.

В ходе обысков у него изъяли два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, а также экстремистскую литературу. Помимо этого силовики установили, что задержанный занимался размещением в социальных сетях материалов, содержащих призывы к совершению терактов в отношении представителей государственной власти РФ и к убийству русских.

В отношении симферопольца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (приготовление к террористическому акту, незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное изготовление взрывных устройств, публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

«Суд признал подсудимого виновным по всем статьям и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тыс. руб. и запретом администрировать сайты на два года и шесть месяцев»,— сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 18 мая 2023 года в Симферопольском районе из-за подрыва железнодорожного полотна с рельсов сошли восемь вагонов с зерном.

Александр Дремлюгин, Симферополь