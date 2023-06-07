Первый «Львенок», приобретенный для модернизации трамвайной сети, прибудет в Пермь на этой неделе

В Пермь из Санкт-Петербурга отправлен первый трамвай «Львенок», купленный в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайного парка и инфраструктуры. Он прибудет в город на этой неделе, а до конца следующей в Пермь поступит еще один новый трамвай. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.

Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет.

В рамках концессии уже началась замена трамвайных путей на ул. Куйбышева. Подрядчик уложил более 500 м новой рельсошпальной решетки.